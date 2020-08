Brasil tem 619 mortes por covid-19 em 24h, diz consórcio de imprensa

O Brasil tem 121.515 óbitos e 3.910.901 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta segunda-feira, 31.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 619 vítimas e 48.785 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 866, a menor desde maio.

SP: mortes no estado superam a Espanha

São Paulo já registrou 30.014 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia. Com isso, o estado superou a Espanha no total de vítimas, que tem 29.094 óbitos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Segundo a Secretaria da Saúde, nesta segunda-feira, 31, o estado contabilizou 804.342 casos confirmados pela doença.

As projeções feitas pelo governo estadual indicam que São Paulo deve encerrar o mês de agosto abaixo do número de casos previsto inicialmente, entre 835.000 e 970.000, e dentro da margem estimada de mortes, entre 30.000 e 36.000.

Entre a segunda-feira, 24, e o domingo, 30, foram registradas quedas de 9,8% no número de casos confirmados e de 6,4% no número de óbitos pela covid-19 e um aumento de 2,6% no número de internações do estado em relação à semana anterior.

Já no município de São Paulo, a queda no número de casos foi de 10,1% e do número de óbitos de 9,8% no mesmo comparativo. Já a taxa de internações na capital teve alta de 5,8%.

(Com Estadão Conteúdo)