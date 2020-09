Brasil registra 849 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 143 mil

O Brasil tem 143.010 óbitos e 4.780.317 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta terça-feira, 29.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 849 vítimas e 31.990 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel diária, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 693, uma variação de -12%, comparando com 14 dias atrás.

Mundo tem mais de 1 milhão de vítimas do coronavírus

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, abaixo dos EUA e da Índia.

A contagem global de óbitos causados pelo coronavírus superou 1 milhão na segunda-feira, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Estado brasileiro mais afetado pela covid-19, aproximando-se da marca de 1 milhão de infecções notificadas, São Paulo contabiliza 979.519 casos e 35.391 mortes.

O segundo estado com maior número de óbitos causados pela covid-19 no país é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 263.699 casos e 18.388 mortes, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo da Bahia e de Minas Gerais — o estado nordestino soma 308.252 casos e 6.697 mortes, enquanto Minas registrou 292.291 infecções e 7.259 óbitos.

Ceará, Pará, Santa Catarina e Goiás são os demais estados que notificaram mais de 200.000 casos de covid-19 até agora.

(Com Reuters)