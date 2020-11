Brasil tem 620 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 170 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 25, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 170.799 óbitos e 6.166.898 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 620 vítimas e 45.449 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 472, um crescimento de 29% se comparado com 14 dias atrás.

Prefeito de BH fala em lockdown

Dez dias após ser reeleito em primeiro turno, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta quarta-feira, 25, a possibilidade de novo fechamento da cidade para conter casos do novo coronavírus e afirmou que daqui para a frente poderá prender quem desrespeitar as regras impostas pela prefeitura para impedir aglomerações.

Os números da prefeitura apontam que, entre 3 de novembro e esta quarta-feira, 25, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com covid-19 passou de 30,4% para 39,4%. Já o de leitos de enfermagem para quem contraiu a doença passou no período de 27,4% para 37,2%.

(Com Estadão Conteúdo)