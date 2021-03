Brasil passa de 11,5 milhões de casos confirmados da covid-19

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta segunda-feira, 15, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 279.286 óbitos e 11.519.609 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 18h30, mostra que no período de um dia foram registradas 1.057 vítimas e 36.239 testes reagentes para o coronavírus.

Vacinados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 10.081.771 pessoas já receberam pelo menos a a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 4,76% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Bolsonaro escolhe novo ministro da Saúde

O médico Marcelo Queiroga aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro e será o novo ministro da Saúde. Os dois se reuniram nesta segunda-feira, 15, em Brasília. A oficialização ainda depende de publicação em Diário Oficial, o que deve ocorrer em breve. A informação foi confirmada pelo presidente a apoiadores, ao chegar no início da noite ao Palácio da Alvorada.

A substituição do general Eduardo Pazuello no comando da Saúde ganhou força nos últimos dias, principalmente no fim de semana. No domingo, 14, o presidente chamou Pazuello para uma conversa, junto com outros ministros, para acertar os detalhes de sua saída. Em seguida conversou com a médica Ludhmila Hajjar, que recusou o convite para assumir o cargo.