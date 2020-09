Após queda, média diária de mortes por covid-19 no Brasil fica estável

O Brasil tem 132.117 óbitos e 4.349.544 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta segunda-feira, 14.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 454 vítimas e 19.392 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, está em 731. O valor é o mais baixo desde maio e estava em queda na última semana, mas nesta segunda-feira está estável em relação a 14 dias atrás.

A região mais afetada pela doença é o Sudeste, com 1.510.407 casos e 59.290 mortes. Em segundo lugar aparece o Nordeste, com 1.233.324 infecções e 37.045 óbitos.

Butantan vai construir fábrica em um ano

A nova fábrica do Instituto Butantan que vai produzir, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a vacina contra a covid-19 em território brasileiro deve ficar pronta em setembro de 2021. De acordo com a previsão feita pelo governo de São Paulo, as obras serão iniciadas em novembro deste ano e o projeto executivo já foi contratado.

Apesar de a produção começar somente no segundo semestre do próximo ano, o estado de São Paulo vai receber, ainda em dezembro de 2020, 46 milhões de doses do imunizante. Até março de 2021, vai receber mais 15 milhões. Estes dois lotes serão importados diretamente da China.