Covid-19: Brasil tem 3.459 mortes em 24h, e passa EUA em óbito por milhão

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quarta-feira, 14, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 361.884 óbitos e 13.673.507 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 3.459 vítimas e 73.513 testes reagentes para o coronavírus.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 3.015. A média de casos está em 68.615.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 24.956.272 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 11,79% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Brasil passa EUA em mortes por milhão

O Brasil passou os Estados Unidos na taxa de mortes por covid-19 na proporção por milhão de habitantes. Na tarde desta quarta-feira, 14, o país da América do Sul tinha uma média de 1.683 óbitos, enquanto a maior economia do mundo contabilizou uma taxa de 1.680 vítimas do coronavírus a cada 1 milhão de pessoas.

O cálculo foi feito pela EXAME e levou em conta o número de habitantes divulgado pelos governos. Atualmente vivem no Brasil 212.950.346 pessoas. Já os Estados Unidos registram 554.741 vítimas do coronavírus, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), com uma população de 330.205.005.