Tramitação da PEC do fim da escala 6x1 deve ficar para julho no Senado

A tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 deve avançar apenas na primeira quinzena de julho, segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar.

A previsão reduz as chances de a proposta ser aprovada antes do recesso parlamentar, previsto para começar em 17 de julho.

A PEC, uma das principais bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, mas ainda aguarda despacho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para iniciar sua análise na CCJ.

Otto Alencar afirmou que ainda não recebeu qualquer sinalização de Alcolumbre sobre quando a proposta será encaminhada à comissão.

O senador atribui a demora ao esvaziamento do Congresso neste período, marcado pelas festas juninas, pela Copa do Mundo e pelas articulações políticas para as eleições de 2026. Nesta semana, o Senado realiza sessões semipresenciais, permitindo que parlamentares votem sem estar em Brasília.

Governo tenta acelerar votação

Nos bastidores, interlocutores afirmam que Alcolumbre pretende conversar com Lula antes de destravar a tramitação da PEC. Os dois não mantêm contato desde a rejeição, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.

Apesar disso, Otto avalia que ainda existe a possibilidade de aprovação antes do recesso, dependendo do andamento das negociações. Alcolumbre, porém, já sinalizou que não pretende levar a proposta diretamente ao plenário sem análise prévia em comissão.

Outro ponto pendente é a escolha do relator da PEC no Senado. Entre os nomes cotados estão o ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e o líder do PSD, Omar Aziz.

Segundo interlocutores, o presidente da Câmara, Hugo Motta, também não recebeu indicações de que o Senado pretende acelerar a votação da proposta.

*Com O Globo