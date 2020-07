Brasil tem 770 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 72 mil

O Brasil tem 72.921 mortes e 1.887.959 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde e divulgado nesta segunda-feira, 13 de julho.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que em 24 horas foram registrados 770 óbitos e 21.783 testes reagentes para o SARS-CoV-2.

O consórcio de veículos reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Apesar da queda no número de mortes em relação a ontem, a média móvel diária, que contabiliza os últimos sete dias, está em 1.052 confirmações de óbitos. A média móvel de casos está em 37.413.

Mundo bate recorde de casos

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o último domingo, 12, foi o dia em que mais casos de covid-19 foram registrados em todo o mundo, com 230.370 confirmações. O último recorde tinha sido no dia 10 de julho quando foram registrados 228.189 infectados.

Neste balanço diário da OMS, referente a ontem, os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, com 62.369 infectados, e o Brasil está em segundo, com 39.023.

Butantan seleciona voluntários para vacina

Profissionais da saúde que trabalham na linha de frente no combate à covid-19 podem se candidatar como voluntários nos testes da vacina chinesa contra a doença a partir desta segunda-feira. O formulário de inscrição está disponível no site do governo de São Paulo.

O teste, liderado pelo Instituto Butantan, recebeu aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) na semana passada. Serão selecionadas 9 mil pessoas em seis estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. O processo de testagem começa no dia 20 de julho.