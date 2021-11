Média móvel de mortes por covid-19 está há 11 dias abaixo dos 300

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quinta-feira, 11, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 610.224 óbitos e 21.924.598 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 188 vítimas e 15.300 testes reagentes para o coronavírus.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 230. Há 11 dias a média está abaixo de 300, o que indica uma desaceleração da doença em comparação com as semanas anteriores. A média de casos está em 11.421. Três estados não registraram óbitos em 24 horas: Acre, Amazonas, e Mato Grosso do Sul.