Brasil tem maior média diária de casos de covid-19 desde o início da pandemia

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 11, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 203.617 óbitos e 8.133.833 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 477 vítimas e 29.010 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.004. A média de mortes é de 54.182, a maior desde o início da pandemia. O número representa também um aumento de 42%, se comparado com 14 dias atrás.

Vacinação em SP no dia 25 de janeiro

O governo de São Paulo detalhou, nesta segunda-feira, 11, os horários da campanha de vacinação contra a covid-19 no estado. A previsão é começar a campanha estadual no dia 25 de janeiro, com profissionais de saúde.

A imunização será de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas; sábados, domingos e feriados, das 8 às 18h. Este horário ainda pode ser alterado, caso haja necessidade. Serão 5.200 postos de aplicação.

Serão vacinados 1,5 milhão de profissionais da saúde, e depois 7,5 milhões de pessoas acima de 60 anos. Após os trabalhadores da saúde, o calendário vai começar pelos idosos com 75 anos ou mais. A vacina será em duas doses, com um intervalo de 21 dias entre elas.