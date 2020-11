Problemas na plataforma da Saúde: estados não atualizam dados da covid-19

Da redação, com Reuters

O Brasil tem 162.638 óbitos e 5.675.766 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta segunda-feira, 9.

Desde a quinta-feira da semana passada, 5, o Ministério da Saúde está com problemas para atualização de dados. Por conta disso, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais não divulgaram balanço. No Amapá, a queda de energia é o que causou a falta de informação.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 264 vítimas e 15.211 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 338, uma queda de 24% se comparado com 14 dias atrás.

Problemas no sistema

Além da desatualização em São Paulo, estado brasileiro mais afetado pela pandemia, as segundas-feiras costumam ser dias em que os números da covid-19 no Brasil ficam abaixo da média, diante do represamento de testes aos finais de semana.

As contagens de São Paulo fornecidas pelo ministério ainda remetem à última quinta-feira. A pasta também não atualiza os números de pessoas recuperadas e pacientes em acompanhamento desde quarta-feira.

Outros estados além de São Paulo chegaram a ser impactados por problemas técnicos no final de semana, mas já tiveram seus dados normalizados pelo Ministério da Saúde.

Segundo o secretário da Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, o governo estadual solicitou ao ministério a retomada do sistema de notificação para acompanhamento dos números da pandemia.

“Desde a última sexta-feira não estamos sendo fomentados com os dados pelo Ministério da Saúde, que é o sistema Sivep-Gripe, por problemas técnicos… Há pouco, enviei ofício ao Ministério da Saúde solicitando a imediata retomada do sistema de notificação para que possamos acompanhar atentamente a evolução da pandemia no nosso Estado”, disse Gorynchtein em entrevista coletiva concedida nesta segunda.

O governador paulista, João Doria (PSDB), acrescentou que as informações não estão sendo processadas pelo ministério por “razões que desconhecemos” e que outros Estados também enfrentaram problema semelhante.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.