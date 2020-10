Brasil tem 798 mortes por covid-19 em 24h; total é de 147 mil

Da redação, com Reuters

Por Da redação, com Reuters

O Brasil tem 147.571 óbitos e 4.970.953 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta quinta-feira, 1º.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 798 vítimas e 30.454 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 652. Há duas semanas que este número está abaixo de 700.

Covid-19 nos estados

Estado brasileiro mais afetado pela covid-19, São Paulo atingiu nesta terça as marcas de 1.010.839 casos e 36.490 mortes.

O estado, que superou o patamar de 1 milhão de infecções no último sábado, prevê chegar ao fim da primeira quinzena de outubro com o total de casos variando entre 1.100.000 e 1.150.000, enquanto a projeção para o número de óbitos ao final do período vai de 38 mil a 39 mil, segundo o governo local.

O segundo estado com maior número de óbitos causados pela covid-19 no país é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 18.883 mortes, com 275.415 casos.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo da Bahia e de Minas Gerais – o estado nordestino soma 318.147 casos e 6.985 mortes, enquanto Minas registrou 310.124 infecções e 7.704 óbitos.

Ceará, Pará, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul são os demais estados que já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.