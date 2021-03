Média diária de mortes por covid-19 no Brasil está acima de mil há 2 semanas

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 3, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 227.592 óbitos e 9.339.921 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.209 vítimas e 53.665 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.051. A média de casos é de 48.491. Há duas semanas a média de mortes está acima de mil.

SP autoriza reabertura de restaurantes aos finais de semana

O governo de São Paulo suspendeu, nesta quarta-feira, 3, a regra adicional da quarentena que fechou restaurantes, shoppings e comércio aos finais de semana em todo o estado. A medida impacta principalmente as regiões que estão na chamada fase 2 laranja da quarentena, como a capital paulista. A decisão foi antecipada por EXAME no começo da semana. A reabertura começa a valer já neste fim de semana, 6 e 7 de fevereiro.

Agora, estes setores da economia podem abrir todos os dias, respeitando a capacidade de 40%, para aqueles que estão na fase 2 laranja. Os bares só podem atender com serviço de delivery até as 20 horas. Para as regiões que estão na fase 1 vermelha só os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. A reclassificação dessas fases será feita na sexta-feira, 5.