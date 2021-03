Brasil tem média de mortes por covid-19 acima de 1.000 há quase duas semanas

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 2, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O país tem 226.383 óbitos e 9.286.256 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.240 vítimas e 56.240 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.066. Este número está acima de 1.000 há 13 dias. A média de casos está em 50.095.

SP deve reabrir shoppings e bares

O governo de São Paulo deve anunciar nesta quarta-feira, 3, a suspensão da regra adicional da quarentena que fechou bares, restaurantes, shoppings e comércio à noite e aos finais de semana. A medida extrema foi adotada há duas semanas em todo o estado de forma excepcional dentro do plano estadual de controle da covid-19, que prevê regras de flexibilização da economia de acordo com a região em uma escala que vai de 1 vermelha — a mais restrita — até a 5 azul.

Na segunda-feira, 1° de fevereiro, o governador João Doria (PSDB) disse que a regra mais restrita teve o efeito esperado em conter o avanço da covid-19 no estado. A reabertura deve começar a valer já no próximo fim de semana, 6 e 7 de fevereiro.