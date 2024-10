Carros de vereadoras de Rio e São Paulo são atingidos por tiros

As vereadoras e candidatas à reeleição Janaína Lima (PP-SP) e Tainá de Paula (PT-RJ) disseram que seus carros foram atingidos por tiros na noite desta quinta-feira, 3.

Tainá afirmou nas redes sociais que estava dentro de seu carro na Vila Isabel, zona oeste do Rio, quando dois homens atiraram nas portas do veículo. "Ela e sua equipe saíram de um compromisso na zona oeste e pararam em Vila Isabel, para a última agenda. Quando se deslocava, dois homens armados passaram próximos do carro e disparam, a poucos metros de uma viatura da polícia", informou a campanha da candidata à reeleição. Ninguém se feriu no episódio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tainá de Paula (@tainadepaularj)



Já em São Paulo São Paulo, Janaína afirmou que seu carro levou seis tiros enquanto estava estacionado na frente da casa de um familiar no Jardim Souza, na zona sul. A vereadora não estava no veículo no momento dos disparos.

"Trata-se de um crime grave que não pode e não vai ficar impune. Este fato já está gerando as devidas ações junto à polícia e, em seguida, o poder Judiciário", disse a campanha da vereadora em nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janaína Lima (@janainalima.oficial)



Segundo a campanha de Janaína, foram 11 disparos realizados por um motociclista. Após a ocorrência, Janaína passou mal e foi para o hospital São Luís.

Segundo a assessoria de Janaína, a polícia foi ao local do crime e realizou perícia no veículo.