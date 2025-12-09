Cantareira chega a menos de 20% da capacidade e pode entrar em faixa crítica

O Sistema Cantareira, principal conjunto de reservatórios que abastece a Região Metropolitana de São Paulo, registrou 19,86% de seu volume útil no último domingo, 7. O índice ficou abaixo do limite de 20% previsto na Faixa 4 – restrição prevista na Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017. Se o nível se mantiver abaixo desse patamar na virada para janeiro, o sistema entrará na Faixa 5 – Especial, a mais crítica prevista pela norma. Nesta segunda-feira, o volume útil do Cantareira caiu para 19,66%.

Será a primeira vez que o Cantareira vai operar nessa condição desde a publicação da resolução, que estabelece regras para garantir a segurança hídrica da Grande São Paulo e atender aos usos da água nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), incluindo o abastecimento da Região Metropolitana de Campinas.

Faixas de operação

A norma define cinco faixas de operação, com limites de retirada que variam com o volume armazenado. Na Faixa 1 (Normal), com 60% ou mais, o limite é de 33 m³/s. À medida que o nível cai, o teto é reduzido: 31 m³/s na Faixa 2 (Atenção), 27 m³/s na Faixa 3 (Alerta) e 23 m³/s na Faixa 4 (Restrição). Na Faixa 5 – Especial, quando o volume fica abaixo de 20%, o limite é de 15,5 m³/s.

Caso o sistema entre nessa faixa em janeiro, a Sabesp poderá, mediante autorização da ANA e da SP Águas, utilizar também a vazão transposta do reservatório da Usina Hidrelétrica Jaguari, com outorga para até 8,5 m³/s adicionais.

O Cantareira sistema abastece cerca de nove milhões de pessoas na capital e municípios vizinhos e é essencial para o equilíbrio hídrico das bacias do PCJ. ANA e SP Águas seguem monitorando a situação.