Candidatos a governador no Mato Grosso do Sul; veja o número e os nomes

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Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h40.
A disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Daniel Lemes, Delcídio Amaral, Economista Renato Gomes, Eduardo Riedel, Fábio Trad, Jeferson Bezerra, João Henrique Catan e Lucien Rezende. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo comando do Executivo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul.
Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026:
• Daniel Lemes (PCO) 29;
• Delcídio Amaral (PRD) 25;
• Economista Renato Gomes (DC) 27;
• Eduardo Riedel (PP) 11;
• Fábio Trad (PT) 13;
• Jeferson Bezerra (Agir) 36;
• João Henrique Catan (Novo) 30;
• Lucien Rezende (PSOL) 50.
A eleição no Mato Grosso do Sul seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Daniel Lemes, candidato do PCO ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 29.
Delcídio Amaral, candidato do PRD ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 25.
Economista Renato Gomes, candidato da Democracia Cristã (DC) ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 27.
Eduardo Riedel, candidato do PP ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 11.
Fábio Trad, candidato do PT ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 13.
Jeferson Bezerra, candidato do Agir ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 36.
João Henrique Catan, candidato do Novo ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 30.
Lucien Rezende, candidato do PSOL ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 50.
Oito candidatos disputam o Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo de Mato Grosso do Sul será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.