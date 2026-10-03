Candidatos a governador no Mato Grosso do Sul; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Daniel Lemes, Delcídio Amaral, Economista Renato Gomes, Eduardo Riedel, Fábio Trad, Jeferson Bezerra, João Henrique Catan e Lucien Rezende. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo comando do Executivo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026:

• Daniel Lemes (PCO) 29;

• Delcídio Amaral (PRD) 25;

• Economista Renato Gomes (DC) 27;

• Eduardo Riedel (PP) 11;

• Fábio Trad (PT) 13;

• Jeferson Bezerra (Agir) 36;

• João Henrique Catan (Novo) 30;

• Lucien Rezende (PSOL) 50.

Quando vai ser a eleição para o governo do Mato Grosso do Sul?

A eleição no Mato Grosso do Sul seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.