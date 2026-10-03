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Candidatos a governador no Mato Grosso do Sul; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h40.

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A disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Daniel Lemes, Delcídio Amaral, Economista Renato Gomes, Eduardo Riedel, Fábio Trad, Jeferson Bezerra, João Henrique Catan e Lucien Rezende. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo comando do Executivo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026:

• Daniel Lemes (PCO) 29;

• Delcídio Amaral (PRD) 25;

• Economista Renato Gomes (DC) 27;

• Eduardo Riedel (PP) 11;

• Fábio Trad (PT) 13;

• Jeferson Bezerra (Agir) 36;

• João Henrique Catan (Novo) 30;

• Lucien Rezende (PSOL) 50.

Quando vai ser a eleição para o governo do Mato Grosso do Sul?

A eleição no Mato Grosso do Sul seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Daniel Lemes nas eleições de 2026? ＋

Daniel Lemes, candidato do PCO ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 29.

Qual é o número de Delcídio Amaral nas eleições de 2026? ＋

Delcídio Amaral, candidato do PRD ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 25.

Qual é o número de Economista Renato Gomes nas eleições de 2026? ＋

Economista Renato Gomes, candidato da Democracia Cristã (DC) ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 27.

Qual é o número de Eduardo Riedel nas eleições de 2026? ＋

Eduardo Riedel, candidato do PP ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 11.

Qual é o número de Fábio Trad nas eleições de 2026? ＋

Fábio Trad, candidato do PT ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 13.

Qual é o número de Jeferson Bezerra nas eleições de 2026? ＋

Jeferson Bezerra, candidato do Agir ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 36.

Qual é o número de João Henrique Catan nas eleições de 2026? ＋

João Henrique Catan, candidato do Novo ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 30.

Qual é o número de Lucien Rezende nas eleições de 2026? ＋

Lucien Rezende, candidato do PSOL ao Governo de Mato Grosso do Sul, concorre com o número 50.

Quantos candidatos disputam o Governo de Mato Grosso do Sul em 2026? ＋

Oito candidatos disputam o Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador de Mato Grosso do Sul? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de Mato Grosso do Sul será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de Mato Grosso do Sul? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Mato Grosso do SulEleições 2026

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