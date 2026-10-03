Candidatos a governador em Minas Gerais; veja o número e os nomes

Ouro Preto, Minas Gerais (mariusz_prusaczyk/Thinkstock/Thinkstock)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h47.
Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 18h58.
A disputa pelo Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 tem onze candidaturas: Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho, Flávio Roscoe, Gabriel Azevedo, Henrique Áreas, Indira Xavier, Mateus Simões, Patrus Ananias, Rafael Duda e Túlio Lopes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 tem onze candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo Palácio Tiradentes reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo mineiro.
Conheça os candidatos ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026:
• Alexandre Kalil (PDT) 12 ;
• Ben Mendes (Missão) 14;
• Cleitinho (Republicanos) 10;
• Flávio Roscoe (PL) 22;
• Gabriel Azevedo (MDB) 15;
• Henrique Áreas (PCO) 29;
• Indira Xavier (UP) 80;
• Mateus Simões (PSD) 55;
• Patrus Ananias (PT) 13;
• Rafael Duda (PSTU) 16;
• Túlio Lopes (PCB) 21.
A eleição em Minas Gerais seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Alexandre Kalil, candidato do PDT ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 12.
Ben Mendes, candidato do Missão ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 14.
Cleitinho, candidato do Republicanos ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 10.
Flávio Roscoe, candidato do PL ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 22.
Gabriel Azevedo, candidato do MDB ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 15.
Henrique Áreas, candidato do PCO ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 29.
Indira Xavier, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 80.
Mateus Simões, candidato do PSD ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 55.
Patrus Ananias, candidato do PT ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 13.
Rafael Duda, candidato do PSTU ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 16.
Túlio Lopes, candidato do PCB ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 21.
Onze candidatos disputam o Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo de Minas Gerais será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.