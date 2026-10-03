Candidatos a governador em Minas Gerais; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 tem onze candidaturas: Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho, Flávio Roscoe, Gabriel Azevedo, Henrique Áreas, Indira Xavier, Mateus Simões, Patrus Ananias, Rafael Duda e Túlio Lopes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 tem onze candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio Tiradentes reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo mineiro.

Conheça os candidatos ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026:

• Alexandre Kalil (PDT) 12 ;

• Ben Mendes (Missão) 14;

• Cleitinho (Republicanos) 10;

• Flávio Roscoe (PL) 22;

• Gabriel Azevedo (MDB) 15;

• Henrique Áreas (PCO) 29;

• Indira Xavier (UP) 80;

• Mateus Simões (PSD) 55;

• Patrus Ananias (PT) 13;

• Rafael Duda (PSTU) 16;

• Túlio Lopes (PCB) 21.

Quando vai ser a eleição para o governo do Mato Grosso do Sul?

A eleição em Minas Gerais seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.