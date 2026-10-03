Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Candidatos a governador em Minas Gerais; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador de Minas Gerais nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Ouro Preto, Minas Gerais (mariusz_prusaczyk/Thinkstock/Thinkstock)

Ouro Preto, Minas Gerais (mariusz_prusaczyk/Thinkstock/Thinkstock)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h47.

Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 18h58.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 tem onze candidaturas: Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho, Flávio Roscoe, Gabriel Azevedo, Henrique Áreas, Indira Xavier, Mateus Simões, Patrus Ananias, Rafael Duda e Túlio Lopes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 tem onze candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio Tiradentes reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo mineiro.

Conheça os candidatos ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026:

• Alexandre Kalil (PDT) 12 ;

• Ben Mendes (Missão) 14;

• Cleitinho (Republicanos) 10;

• Flávio Roscoe (PL) 22;

• Gabriel Azevedo (MDB) 15;

• Henrique Áreas (PCO) 29;

• Indira Xavier (UP) 80;

• Mateus Simões (PSD) 55;

• Patrus Ananias (PT) 13;

• Rafael Duda (PSTU) 16;

• Túlio Lopes (PCB) 21.

Quando vai ser a eleição para o governo do Mato Grosso do Sul?

A eleição em Minas Gerais seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Alexandre Kalil nas eleições de 2026? ＋

Alexandre Kalil, candidato do PDT ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 12.

Qual é o número de Ben Mendes nas eleições de 2026? ＋

Ben Mendes, candidato do Missão ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 14.

Qual é o número de Cleitinho nas eleições de 2026? ＋

Cleitinho, candidato do Republicanos ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 10.

Qual é o número de Flávio Roscoe nas eleições de 2026? ＋

Flávio Roscoe, candidato do PL ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 22.

Qual é o número de Gabriel Azevedo nas eleições de 2026? ＋

Gabriel Azevedo, candidato do MDB ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 15.

Qual é o número de Henrique Áreas nas eleições de 2026? ＋

Henrique Áreas, candidato do PCO ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 29.

Qual é o número de Indira Xavier nas eleições de 2026? ＋

Indira Xavier, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 80.

Qual é o número de Mateus Simões nas eleições de 2026? ＋

Mateus Simões, candidato do PSD ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 55.

Qual é o número de Patrus Ananias nas eleições de 2026? ＋

Patrus Ananias, candidato do PT ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 13.

Qual é o número de Rafael Duda nas eleições de 2026? ＋

Rafael Duda, candidato do PSTU ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 16.

Qual é o número de Túlio Lopes nas eleições de 2026? ＋

Túlio Lopes, candidato do PCB ao Governo de Minas Gerais, concorre com o número 21.

Quantos candidatos disputam o Governo de Minas Gerais em 2026? ＋

Onze candidatos disputam o Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador de Minas Gerais? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de Minas Gerais será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de Minas Gerais? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Minas Gerais

Mais de Brasil

Candidatos a governador no Mato Grosso do Sul; veja o número e os nomes

Pesquisa Datafolha para presidente: Lula tem 45% e Flávio, 42%, dos votos válidos no 1º turno

Candidatos a governador no Mato Grosso; veja o número e os nomes

Candidatos a governador no Maranhão; veja o número e os nomes

Mais na Exame

Esporte

São Paulo vence Corinthians por 3x2 no agregado e conquista título inédito do Brasileirão Feminino

Brasil

Candidatos a governador no Mato Grosso do Sul; veja o número e os nomes

Mercados

Índia está entre os países com mais obesos, mas poucos querem as 'canetas emagrecedoras'

ESG

Clima fica fora da urna: só 3% dos candidatos abordam mudanças climáticas na campanha eleitoral