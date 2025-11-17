Brasil

PL Antifacção será votado na Câmara nesta terça-feira, diz Motta

Na rede social X, Hugo Motta disse que incluiu a votação na pauta da Câmara desta terça-feira

Hugo Motta, presidente da Câmara (Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Divulgação)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12h27.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a votação do PL Antifacção será na terça-feira, 18.

Em publicação na rede social X, Motta disse que o projeto de lei é "a reposta mais dura da história do Parlamento no enfrentamento do crime organizado".

O PL aumenta penas para líderes de organizações criminosas e tornou-se alvo de disputa entre governo e oposição. Há consenso em relação ao endurecimento de sanções para integrantes de facções, mas nos últimos dias prevaleceram as divergências sobre possíveis mudanças na Polícia Federal e alterações na Lei Antiterrorismo.

Na semana passada, Motta garantiu que a votação do projeto aconteceria, mas não teve força suficiente para pautar o tema no plenário. Para ampliar o desafio, os governadores de direita, que são aliados do relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que é secretário licenciado de Segurança Pública do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), também pediram mais tempo para analisar o texto antes de ir à votação.

Derrite apresentou quatro pareceres diferentes na semana passada em busca da formação de uma maioria em torno de um texto, mas todas as tentativas foram frustradas. Os governadores de oposição chegaram a pedira a Motta mais 30 dias para analisar o texto em análise, mas o presidente da Casa não pretende esperar tanto tempo e quer votar já nesta semana.

