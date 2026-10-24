Como Lula perdeu um dedo? Entenda o acidente que marcou a vida do presidente

A ausência do dedo mínimo da mão esquerda é uma das marcas mais conhecidas de Luiz Inácio Lula da Silva. A perda aconteceu em 1964, num acidente com uma prensa mecânica, quando ele trabalhava como mecânico na Fábrica Independência, no turno da madrugada.

O próprio Lula já disse que tinha 19 anos na época e que, se o acidente acontecesse hoje, faria um implante. Ele contou a história em programas como o de Jô Soares, em 2002, e no podcast PodPah, e as versões se repetem nos pontos principais.

A empresa produzia botão de cofre e puxador de porta. Segundo o relato do próprio Lula, o colega que operava a prensa se distraiu e soltou o braço do equipamento quando a mão dele ainda estava na máquina. Em outra descrição, atribuída a ele em 1992, o colega teria cochilado de cansaço no turno da noite. O acidente ocorreu entre duas e três da manhã.

O socorro demorou. Lula só foi atendido por volta das sete horas, quando o dedo já não tinha como ser recuperado. Ele relatou ter segurado um pano contra o ferimento e esperado o início do expediente para falar com o médico da empresa.

No PodPah, disse que precisou aguardar o amanhecer para ir ao hospital Monumento, o único que atendia os trabalhadores da região, de acordo com seu relato.

Nas entrevistas, Lula costuma ligar o episódio às condições de trabalho da época. Em 1992, afirmou que as empresas priorizavam a produção em vez de um bom sistema de segurança. Em 1998, disse que acidentes assim eram comuns entre os metalúrgicos, e que muitos colegas ficavam sem dedo ou sem parte dele.

O acidente teve efeitos pessoais e financeiros. Segundo a Revista Trip, a indenização foi de 350 mil cruzeiros e permitiu a ele comprar móveis para a mãe e um terreno. Lula também já falou do constrangimento: “Eu tinha vergonha de usar aliança e as pessoas não verem meu dedo”. Contou ainda que, sem o dedo, a água escapava da mão quando tentava levá-la ao rosto.

O episódio é alvo recorrente de boatos. Entre eles, a ideia de que ele teria perdido o dedo de propósito, para conseguir aposentadoria por invalidez ou indenização. Em 2023, o projeto Comprova verificou o caso e confirmou que o acidente ocorreu na metalúrgica Independência, em 1964.