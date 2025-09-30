Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CAE do Senado deve votar projeto que define o limite da dívida consolidada da União nesta terça, 30

Proposto pelo presidente da CAE, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), o projeto define que a dívida bruta do governo federal não pode exceder 80% do Produto Interno Bruto (PIB)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05h59.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve votar nesta terça-feira, 30, o projeto PRS 8/2025, que define o limite da dívida consolidada da União.

Proposto pelo presidente da CAE, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), o projeto define que a dívida bruta do governo federal não pode exceder 80% do Produto Interno Bruto (PIB), nem ultrapassar 6,5 vezes a receita corrente líquida da União nos 12 meses anteriores à sua apuração.

O relatório do senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) foi favorável, com algumas modificações que resultaram em um texto alternativo.

Alguns economistas criticam a proposta. É o caso do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que, em artigo para o jornal Estadão, afirmou que "o teto de gastos funcionou porque tinha uma regra clara: as despesas do ano seguinte são reajustadas pela inflação do ano anterior".

"O perigo na elaboração de leis está nas exceções. Criar um limite para a dívida poderia funcionar como um bom sinal ao mercado, para atrair investidores. Mas a questão é o que fica de fora desse limite e a elasticidade no cumprimento", disse.

O economista Alexandre Schwartsman, por sua vez, definiu o projeto como "uma ideia fadada ao fracasso". "A dívida-PIB cresce enquanto o resultado primário for insuficiente para pagar o excesso de juro real relativamente ao crescimento do produto. E sem o controle de gastos obrigatórios, não será possível atingir tal objetivo, como demonstra nossa experiência. Se endividamento crescente resultasse de falta de leis, o Brasil já teria resolvido o problema", escreveu ele em artigo no Estadão. 

Projeto sobre saneamento

Além do projeto, a CAE também discutirá o PL 1.087/2024, uma proposta do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR). O projeto estabelece que uma parte dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, oriundos do PIS/Pasep, seja destinada exclusivamente a programas de saneamento básico em áreas rurais.

O relator da proposta, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), explicou que a medida irá direcionar no mínimo 0,84% dos recursos arrecadados anualmente pelo PIS/Pasep para investimentos em saneamento no campo. Este percentual, com base na arrecadação do ano passado, representaria cerca de R$ 870 milhões destinados ao setor.

INPI

Outro item relevante na pauta é o PLP 143/2019, que visa alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir que as despesas relacionadas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) não sejam limitadas.

O projeto, de autoria do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), foi favoravelmente relatado pelo senador Mecias de Jesus, que defende a inclusão dos gastos do INPI na lista de despesas que não podem ser restringidas, garantindo o funcionamento eficiente do órgão.

Acompanhe tudo sobre:EconomiaPIBPIB do Brasil

Mais de Brasil

Lula veta mudanças na Lei da Ficha Limpa que reduziam tempo de inelegibilidade

Governo de SP investiga venda de bebidas adulteradas em bares na Mooca e no Jardins

Bolsonaro pode voltar ao hospital por crise de soluços, diz família

Fux decide que número de deputados por estado permanece o mesmo em 2026

Mais na Exame

Mercados

Quer saber para onde vai a Nvidia? Olhe a OpenAI

Inteligência Artificial

Receita da OpenAI, do ChatGPT, sobe 16% no primeiro semestre e supera 2024

Mundo

Macron aplaude 'compromisso' de Trump de acabar com guerra em Gaza

Brasil

Lula veta mudanças na Lei da Ficha Limpa que reduziam tempo de inelegibilidade