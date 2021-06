Butantan vai entregar 100 milhões de doses de vacina até 30 de setembro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), garantiu que o Instituto Butantan vai entregar até o dia 30 de setembro todas as 100 milhões de doses de vacina contra a covid-19 contratadas pelo Ministério da Saúde. Até o momento, já foram entregues 50 milhões. No próximo sábado, dia 26, chegam mais 6.000 litros de insumos capazes de fabricar 10 milhões de doses.

“A autorização de envio já foi emitida pelo governo da China e só estamos esperando o voo fretado para que ele chegue ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no próximo sábado. Ontem recebemos o vice-presidente mundial da Sinovac para acertar o escalonamento de todas as entregas. Até o dia 30 de setembro teremos as 100 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde”, disse Doria em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 23.

Segundo o presidente do Butantan, Dimas Covas, o avião que vai fazer o transporte da carga está em Bruxelas, na Bélgica, e aguarda uma liberação para voar até Pequim, na China. Ele ainda disse que há uma possibilidade de adiantar o cronograma e concluir as entregas em agosto.

“É possível que em julho e em agosto possamos receber 12 mil litros em cada mês e com isso recuperamos o cronograma de adiantamento para entregar todas as vacinas ainda em agosto. Depois disso, entraremos no contrato de fornecimento de vacinas adicionais ao governo de São Paulo, com 30 milhões de doses”, disse Dimas Covas em entrevista no Palácio dos Bandeirantes.

O Butantan chegou a paralisar a entrega de vacinas por falta de insumos no mês de maio. De acordo com o Instituto, o atraso ocorreu por problemas burocráticos na liberação da carga. A produção foi retomada após quase um mês sem entregas.

Butanvac pré-cadastro de testes

O Instituto Butantan abriu, na semana passada, um pré-cadastro para as pessoas que queiram participar da fase de testes da Butanvac, a nova vacina contra a covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu a autorização para testes clínicos do imunizante em humanos. Ainda falta a liberação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), mas o presidente da entidade, Dimas Comas, espera que o aval deva ocorrer em breve.

O formulário pode ser preenchido pelo site (https://butanvac.butantan.gov.br/). O estudo será realizado no Hospital das Clínicas (FMUSP), na capital paulista, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os testes em seres humanos são feitos em três etapas, e este é o primeiro.