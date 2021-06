Anvisa autoriza pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu nesta quarta-feira (8) a autorização para a pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan, em humanos.

Antes de iniciar a vacinação dos voluntários, o Butantan deverá apresentar algumas informações complementares sobre testes em andamento com a vacina. Esta será a primeira vez que a Butanvac será aplicada em humanos e por isso serão conduzidas as fases clínicas 1 e 2.

Sobre a pesquisa

A pesquisa clínica de fase 1 e 2 da Butanvac está dividida em três etapas (A, B e C). Neste momento, está autorizada a etapa A do estudo que vai envolver 400 voluntarios. Ao todo, a fase clínica 1 e 2 tem previsão de 6 mil voluntários com 18 anos ou mais.

A vacina será aplicada com duas doses em um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas (FMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.