Brasil ultrapassa 94 mil mortos pela covid-19, mostra consórcio

O Brasil tem um total de 94.130 óbitos. e 2.733.622 casos confirmados para a covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado neste domingo, 02.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registrados 24.746 testes reagentes e 514 vítimas.

A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.011 óbitos, uma queda de 3% em relação aos dados registrados em 14 dias.

Entre os Estados mais afetados pela pandemia, São Paulo fica em primeiro lugar, com 558.685 casos confirmados e 23.317 mortes. Dos 645 municípios, 642 têm pelo menos uma pessoa infectada e 474 registram um ou mais óbitos.

A capital paulista está perto de atingir as 10 mil mortes pela covid-19, conforme mostra o boletim diário da Prefeitura, que neste domingo contabilizou 9.725 óbitos. O segundo Estado com mais mortos é o Rio de Janeiro (167.225), seguido por Ceará (7.710), Pernambuco (6.634) e Pará (5.784).

No ranking mundial, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 4.657.693 contaminações, segundo dados da Universidade Johns Hopkins até às 20h (horário de Brasília) deste domingo. O terceiro país com mais infectados é a Índia, com 1.750.723 casos.

Praias no Rio reabertas

No primeiro domingo de banho liberado nas praias da cidade do Rio de Janeiro, cariocas se aglomeraram na orla, alguns deles sem máscara, infringido as regras de distanciamento definidas para o atual período de pandemia.

Sessenta pessoas foram multadas pela Guarda Municipal, nas zonas sul e oeste, por não protegerem devidamente o rosto. Neste sábado, 1, foram 63.

Em todo final de semana, cerca de 400 pessoas foram retiradas da areia. Um homem chegou a ser levado à 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, por não usar máscara e por se recusar a mostrar identificação aos guardas.