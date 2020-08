Brasil tem 892 novas mortes por covid-19 e total de óbitos atinge 114.250

O Brasil registrou neste sábado 892 novas mortes por covid-19, com o total de óbitos somando 114.250, mostraram dados do Ministério da Saúde. Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 50.032 novos casos da doença, a um total de 3.582.362 infecções confirmadas.

Na sexta-feira, o número de novas mortes havia sido de 1.054. Nos finais de semana e segundas, as contagens costumam ser menores em função de um atraso no processamento de testes.

Em relação à mortalidade por 100 mil habitantes, a região Norte aparece na dianteira, com taxa de 70,8, seguida pelo Nordeste (58,8), Sudeste (58,2), Centro-Oeste (50,3) e Sul (26,8). A média do país é de 54,4 mortes para cada 100 mil habitantes.

Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que a crise do coronavírus aparenta estar se estabilizando no país. Apesar disso, o principal especialista em emergências da OMS, Mike Ryan, pediu cautela. Como o Brasil é um país muito grande, várias regiões ainda estão verificando um aumento no número de casos, enquanto a contagem de infecções segue em torno de 50 mil por dia e o número de mortes ainda supera 1 mil na maioria dos dias, disse ele.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui 2.709.638 pacientes recuperados da doença, além de 758.474 em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,2%.