Brasil tem 171 mortes por Covid na terça-feira

O Brasil registrou nesta terça-feira 171 mortes por Covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais da doença no país a 618.705, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 8.430 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 22.254.706, acrescentou a pasta.

O Brasil ainda tem 77 casos confirmados da variante Ômicron, a mesma que tem feito disparar os registros de Covid-19 no Hemisfério Norte.

As autoridades ainda investigam 211 ocorrências da Ômicron no país, segundo dados do Ministério da Saúde.