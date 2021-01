Brasil registra 1.059 novas mortes por covid-19 em 24h e passa de 209 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço neste sábado, 16, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 209.350 óbitos e 8.456.705 casos confirmados da doença

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.059 vítimas e 62.452 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos dos últimos 7 dias, é de 956, uma variação de +37% em comparação à média de 14 dias atrás. A média de casos confirmados está em 54.434, uma variação de +52% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica tendência de crescimento nos diagnósticos.

São Paulo

O Estado de São Paulo contabilizou neste sábado 49.885 mortes e 1.619.619 casos confirmados de covid-19. Em 24 horas, foram registrados 285 óbitos e 13.774 casos.

A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 69,4% na Grande São Paulo e de 68% no Estado. De acordo com o balanço da Secretaria Estadual da Saúde, 13.400 pacientes estão internados pelo coronavírus, sendo 5.829 em leitos de unidades de terapia intensiva. Ainda segundo os dados, 167.175 pessoas já se recuperaram da doença.

Após oxigênio, Venezuela oferece 107 médicos para ajudar Manaus

Diante do colapso do sistema de saúde de Manaus e da falta de oxigênio para suprir a demanda de internações por covid-19 no Amazonas, 107 médicos graduados na Venezuela se ofereceram para ajudar Manaus, informou neste sábado, 16, o ministro de Relações Exteriores do país, Jorge Arreaza.

De acordo com o anúncio, os 107 profissionais parte da Associação dos Médicos Formados no Exterior (Amfex) e se apresentaram na sexta ao consulado venezuelano em Boa Vista, Roraima, para ajudar no atendimento médico aos pacientes acometidos pelo coronavírus no Amazonas.