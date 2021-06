Brasil recebe anestésico para kit intubação doado pela Irlanda

Um carregamento com 47.520 ampolas do medicamento anestésico Atracúrio, que integra o chamado kit intubação, usado no tratamento de pacientes com covid-19, chegou ao Brasil hoje, 29. O desembarque foi feito no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O material foi doado pelo governo da Irlanda, depois de uma ação coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Saúde e pela embaixada do Brasil na Irlanda.

O anúncio da doação havia sido antecipado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na última quinta-feira , 24, ao lado dos embaixadores da Irlanda, Séan Hoy, e da União Europeia, Ignacio Ybáñez.

"Recebemos, graças às ações desses dois amigos, uma doação muito expressiva de medicações do ‘kit intubação’. Gostaria de agradecer ao senhor e ao seu governo por esse ato de solidariedade muito importante para a nossa população", afirmou Queiroga.

Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, reforçou que a intubação é considerada um dos principais procedimentos potencialmente salvadores de vida de pacientes em estado crítico. “Sua principal indicação é em situações nas quais haja prejuízo na manutenção da permeabilidade das vias aéreas. Receber esta doação é de significativo valor, uma vez que ajuda no tratamento de pacientes em estado avançado da covid-19”, disse.

Segundo informações do Ministério da Saúde, já foram distribuídos 14,2 milhões de unidades de medicamentos hospitalares, incluindo os utilizados para intubação.