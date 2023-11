Brasil enfrenta onda de calor histórica com temperaturas de até 45 ºC; veja previsão

Em ano de El Niño, que projeta temperaturas mais quentes em todo o mundo, o Brasil será atingido por uma onda de calor jamais vista na história do país em novembro. A previsão é que, em algumas cidades, os termômetros atinjam os 45 °C. Esse já é o terceiro mês seguido com registros de máximas do clima, com recordes históricos em vários estados brasileiros.

Segundo previsão da MetSul, as temperaturas máximas estão muito fora do comum, mesmo em cidades já habituadas a calor intenso. A estimativa é ter marcas de 10 °C a 15 °C acima da climatologia histórica em algumas tardes de novembro. "Valores de temperatura que devem ser alcançados na próxima semana e ao redor da metade deste mês no centro do Brasil podem ser absurdamente elevados e em níveis jamais vistos em centenas a milhares de cidades brasileiras", diz a previsão do portal.

O calor já começa neste sábado, 11, com estimativa de mais de 40 °C em várias cidades do Centro-Oeste e Sudeste. A previsão é de máximas de 42 °C e 44 °C no interior de São Paulo e Minas Gerais, podendo chegar a 45 °C ou mais em Cuiabá.

Quais estados serão os mais afetados pelo calor?

Segundo previsão da MetSul, o Centro-Oeste e o Sudeste serão os mais afetados e devem registrar temperaturas históricas em novembro. Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo serão os primeiros afetados, mas a onda de calor deve se espalhar pelo país nos próximos dias. Veja a previsão das cidades mais atingidas pelo calor, segundo o MetSul:

Cuiabá: máxima de 45 °C;

Interior de São Paulo: máxima de 40 °C;

Interior de Minas Gerais: máxima de 40 °C;

São Paulo capital: máxima de 37 °C;

Belo Horizonte: máxima de 37 °C;

Por que está fazendo tanto calor no Brasil?

Um dos motivos para o calor extremo no Brasil, além do fenômeno do El Niño e das mudanças climáticas que favorecem o efeito estufa, está relacionado a uma massa de ar quente que chegou pela Argentina. Ao longo desta semana, o Centro e o Norte do país vizinho registraram temperaturas elevadas acima do comum, com média de 46 °C em Rivadia, 44,9 °C em Santiago del Estero; 44,0 °C em Las Lomitas e 43,7 °C no Observatório de Córdoba, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) argentino.

Quando chegar ao Brasil, essa onda do calor pode se transformar no que se chama de "cúpula do calor", um fenômeno no qual uma área de alta pressão mantém o ar quente preso nela, parado sobre uma região, e eleva as temperaturas por vários dias.

Quando vai passar a onda de calor no Brasil?

Para este ano, o calor extremo, diferentemente de outras passagens, não fará uma visita curta. A MetSul projeta um período prolongado de altas temperaturas no Brasil, podendo durar dez dias ou mais em algumas cidades, com máxima duração de duas semanas.

Precaução e alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu um alerta oficial na última quarta-feira, 8, alertando para as ondas de calor. O site Climatempo também fez previsão de altas temperaturas já para esse fim de semana, sábado, 11, e domingo, 12.