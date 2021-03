Brasil confirma variante britânica em dois pacientes com coronavírus

O Brasil confirmou dois casos da variante britânica do coronavírus em Goiás, em testes realizados em 31 de dezembro, segundo a Secretaria de Saúde do estado.

Em um comunicado na sexta-feira, as autoridades afirmaram que as duas pessoas que contraíram a variante britânica vivem nos arredores da capital federal Brasília.

A secretaria estadual de Saúde não afirmou se esses são os primeiros casos da variante britânica encontrados no Brasil. Reuters direcionou as perguntas ao ministério da Saúde, que não comentou a situação imediatamente.

A Organização Mundial de Saúde afirmou que a variante britânica já foi encontrada em mais de 70 países.

As pessoas que contraíram a variante tiveram contato com um parente que vive na Inglaterra, viajou ao Brasil para as festas de fim de ano e foi diagnosticado com covid-19, afirmou a Secretaria de Saúde de Goiás.

Após testar positivo para a doença em 31 de dezembro, amostras de testes dos dois pacientes foram analisados pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

Um sequenciamento de genoma do vírus confirmou a infecção pela variante britânica do coronavírus, afirmou o comunicado das autoridades sanitárias de Goiás.