Brasil alcança 50% da população completamente vacinada contra a covid-19

O Brasil alcançou nesta quarta-feira 50% da população com esquema vacinal completo contra Covid-19. Mais de 106,7 milhões de pessoas receberam as duas doses ou a vacina de dose única e estão protegidas contra a doença, que matou mais de 603 mil brasileiros.

Quer saber tudo sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 no Brasil e no Mundo? Assine a EXAME e fique por dentro.

Na população acima de 18 anos, público inicial da campanha de vacinação, os completamente vacinados representam 65,93%.

Os vacinados com apenas uma dose já são 71,41% da população, ou 152.325.559. No entanto, especialistas afirmam que a proteção só é atingida com o esquema vacinal completo.

Os dados são do consórcio formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente.

A campanha se reflete claramente no número de casos e mortes. Nesta terça, a média móvel de óbitos foi de 351, completando uma semana abaixo de 400. No pico da pandemia, em abril, o Brasil chegou a ter média de mais de 3 mil mortes diárias.

O número de casos da doença também segue em queda. Nesta terça, a média foi de 10.900. Em abril, eram cerca de 75 mil notificações diárias, em média.

Com cerca de 1,5 milhões de doses aplicadas diariamente, o Brasil engrenou na vacinação. Para a professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Ethel Maciel, que tem pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins, a pandemia estará sob controle no país quando uma parcela ainda maior estiver imunizada.

— Quando tivermos mais de 80% da população vacinada acredito que vamos ver um impacto importante, com queda maior — afirma a epidemiologista.

Apenas 36,3% de toda a população do planeta está plenamente vacinada e 47,9% receberam uma dose. Já foram aplicadas 6,72 bilhões de doses, com cerca de 19,9 milhões de vacinações diárias, segundo o Our World in Data.