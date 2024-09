Boulos tem 42,7% de rejeição; Marçal, 33,7%; e Datena 29,4%, diz pesquisa Futura

A pesquisa Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quinta-feira, 5, aponta que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem a maior rejeição entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Pelo menos 42,7% dos eleitores paulistanos afirmam que não votariam no psolista de jeito nenhum. O influenciador Pablo Marçal (PRTB), que aparece na liderança no primeiro turno, segundo o levantamento, tem a segunda maior rejeição, com 33,7%.

A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. Em terceiro, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) tem 29,4% de rejeição. Outros 16,3% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum na deputada federal Tabata Amaral (PSB). O atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) tem 13% de rejeição. A economista Marina Helena (NOVO) vem na sequência com 11,6%.

Os demais candidatos somam menos de 10,6% de rejeição. Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 28 de agosto, Boulos oscilou positivamente um ponto, saindo de 41,2% para 42,7%, mas dentro da margem de erro. Também no mesmo intervalo, Marçal subiu de 30,9% para 33,7%. Datena oscilou dois pontos para cima, passando de 27,7% para 29,4%.

Tabata, que estava com o mesmo percentual de rejeição que Nunes, oscilou positivamente um ponto. O atual prefeito, por outro lado, oscilou negativamente dois pontos percentuais, saindo de 15,3% para 13% de rejeição.

Rejeição dos candidatos a prefeito de SP:

Guilherme Boulos: 42,7%

42,7% Pablo Marçal: 33,7%

33,7% Datena: 29,4%

29,4% Tabata Amaral: 16,3%

16,3% Ricardo Nunes: 13%

13% Marina Helena: 11,6%

11,6% João Pimenta: 10,9%

10,9% Bebeto Haddad: 10,9%

10,9% Altino Prazeres: 7,8%

7,8% Ricardo Senese: 7,4%

7,4% Não rejeita ninguém: 4,6%

4,6% Rejeita todos: 3,4%

3,4% NS/NR: 3,5%

Cenário eleitoral para o primeiro turno

Ao apontar as intenções de voto em São Paulo para o primeiro turno, a pesquisa mostra Marçal numericamente à frente com 26,2%. Na sequência está Nunes com 23,9% e Boulos com 20,6%. Por conta da margem de erro, os três estão tecnicamente empatados.

Intenções de voto em São Paulo:

Pablo Marçal (PRTB): 26,2%

26,2% Ricardo Nunes (MDB): 23,9%

23,9% Guilherme Boulos (PSOL): 20,6%

20,6% Datena (PSDB): 8,9%

8,9% Tabata Amaral (PSB): 6,7%

6,7% Marina Helena (NOVO): 2,2%

2,2% Bebeto Haddad (DC): 0,9%

0,9% Ricardo Senese (UP): 0,4%

0,4% João Pimenta (PCO): 0,2%

0,2% Altino Prazeres (PSTU): 0,1%

0,1% Ninguém/Branco/Nulo: 4,5%

4,5% NS/NR/Indeciso: 5,4%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-05220/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 2 e 4 de setembro, com uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.