Curtas – uma seleção do mais importante no Brasil e no mundo

Mais prazo para a CNH

O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo, em suas redes sociais, que vai enviar na próxima semana ao Congresso um projeto de lei que ampliará de cinco para dez anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ideia é que o mesmo projeto amplie de 20 para 40 pontos o limite para perder o documento. No vídeo que acompanha a postagem, Bolsonaro voltou a criticar os radares eletrônicos nas estradas, que segundo ele custariam 1 bilhão de reais em quatro anos. O presidente quer suspender a instalação de 8 mil radares em rodovias federais.

–

Banco Safra: 0,8% de crescimento

O Banco Safra voltou a revisar para baixo sua projeção de crescimento para a economia brasileira em 2019. A nova previsão é de crescimento de 0,8% no PIB. O Safra afirmou, em relatório publicado na sexta-feira, que os primeiros indicadores relatorivos ao segundo trimestre de 2019 apresentaram resultado ruim, após um recuo de 0,2% no primeiro trimestre. A previsão, do Safra, é de um segundo trimestre estável, e de avanços de 0,6% no terceiro e no quarto trimestres.

–

Maia: falta uma agenda

Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afimrou que o governo não tem projeto e que o país caminha para um “colapso social”. Maia voltou a destacar a importância da reforma da Previdência, mas disse que ela sozinha não resolve os problemas do país. “Acho que está faltando uma agenda para o Brasil. A Previdência não é uma agenda, é uma reforma racional e necessária para equilibrar as contas públicas. Ela não resolve qualidade na educação, médico no hospital, produtividade no setor público ou privado, crescimento econômico ou desemprego”, afirmou.

–

Fiat estuda melhorar proposta

A montadora Fiat Chrysler está discutindo um dividendo especial e garantias de emprego mais fortes da Renault em uma tentativa de persuadir o governo francês a apoiar a sua proposta de fusão entre as montadoras, disseram fontes próximas às negociações à agência Reuters. A oferta melhorada, se formalizada e aceita, também verá as operações da empresa combinada sediadas na França e um assento em seu conselho garantido ao governo francês, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à Reuters no domingo.

–

A previsão de Guaidó

O líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por meia centena de países, previu neste sábado (1) que o presidente Nicolás Maduro deixará o poder antes do fim do ano. Durante um comício na cidade de Pedraza (estado de Barinas, oeste), Guaidó disse que “foram anos para construir a maioria” opositora para chegar ao cenário atual, que considera definitivo para conseguir o “cessar da usurpação” do poder por Maduro. “Já estamos em um momento de definições, momento de avanços, de ações”, afirmou o líder do Parlamento, único poder nas mãos da oposição.

–

O caso Neymar

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abrirá uma investigação contra Neymar, pela divulgação de imagens íntimas que seriam da mulher que o acusou de estupro, confirmou neste domingo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), por meio de nota. O atacante do Paris Saint-Germain usou o Instagram para se defender. O jogador deu longo depoimento, admitiu conhecer a autora do Boletim de Ocorrência registrado em São Paulo e ter mantido relações sexuais consentidas com ela. Além disso, garantiu estar sendo vítima de chantagem. Em seguida, Neymar postou as mensagens trocadas com uma mulher e ainda veiculou imagens íntimas dela para os seguidores.