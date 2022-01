Bolsonaro pede tempo para definir vice: 'será do nosso meio', afirma

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que só irá decidir seu vice-presidente "aos 48 do segundo tempo", mas que o nome será alguém conhecido, não uma surpresa.

Questionado em uma entrevista para a TV Record, Bolsonaro disse que não pode escolher o nome agora para não criar "turbulências" e que ainda precisa aprovar medidas no Congresso.

"A gente vai escolher aos 48 do segundo tempo, porque se escolher agora você causa turbulência. Algumas pessoas estão esperando ser convidadas e obviamente a decisão --como acertado com o líder do partido, o PL, o Valdemar--, eu é que escolherei", disse. "Então, vamos esperar um pouco mais porque temos algumas coisas a passar no Parlamento ainda e não podemos ter turbulência. Algumas questões e essa PEC nossa que me permite zerar o imposto do óleo diesel no Brasil."

Entre os aliados do presidente a informação é que ele gostaria de ter o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, como vice. No entanto, os partidos aliados, especialmente PP e PL, gostariam de um nome político e do Nordeste, onde o presidente tem sua maior rejeição.

Ao ser questionado sobre o perfil, deu a entender que já tem de fato na cabeça o nome. "É alguém que, uma vez anunciado, pode ter certeza, não será novidade pra vocês, porque é do nosso meio", afirmou.