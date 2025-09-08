Brasil

Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar procedimento em hospital

Solicitação será analisada por Alexandre de Moraes

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14h31.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para ele realizar um procedimento médico no próximo domingo. Bolsonaro está em prisão domiciliar e precisa de permissão do ministro Alexandre de Moraes para sair de casa.

O código indicado para o procedimento indicado é o de "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", uma cirurgia para remover lesões da pele. Os motivos indicados foram um nevo melanocítico do tronco (uma pinta) e uma neoplasia de comportamento incerto, um tumor que pode ser definido como benigno ou maligno.

Caso seja autorizado, o procedimento será realizado dois dias após o término do julgamento da ação penal da trama golpista, na qual o ex-presidente é acusado de ter tentado um golpe de Estado.

No mês passado, Bolsonaro foi autorizado a ir para o hospital realizar uma série de exames. Após os procedimentos, um boletim médico informou que havia persistência de esofagite e gastrite, além de "imagem residual" de infecções pulmonares recentes.

