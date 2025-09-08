Brasil

Barroso afirma que julgamento de Bolsonaro no STF ocorre 'à luz do dia' e será decidido por provas

Presidente da Corte criticou ditadura militar, após ataque de Tarcísio ao STF

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14h25.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira que o julgamento da ação penal da trama golpista ocorre "à luz do dia", ao contrário do que aconteceria durante a ditadura militar, quando havia um "mundo de sombras".

— O que posso dizer é que, tendo vivido e combatido a ditadura, nela é que não havia devido processo legal público e transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade em geral. Era um mundo de sombras. Hoje, tudo tem sido feito à luz do dia. O julgamento é um reflexo da realidade. Na vida, não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados são réus na ação da trama golpista, que começou a ser julgada na semana passada. A análise deve ser concluída na sexta-feira.

Barroso também declarou que o julgamento será baseado em provas, e nem em uma "disputa política ou ideológica".

— Não gosto de ser comentarista do fato político do dia e estou aguardando o julgamento para me pronunciar em nome do Supremo Tribunal Federal. A hora para fazê-lo é após o exame da acusação, da defesa e apresentação das provas, para se saber quem é inocente e quem é culpado. Processo penal é prova, não disputa política ou ideológica.

A declaração do presidente do STF ocorre um dia após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falar em "tirania" do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e de "ditadura de um poder sobre o outro".

No domingo, o ministro Gilmar Mendes reagiu às declarações e afirmou que o ". Brasil não aguenta mais tentativas de golpe".

