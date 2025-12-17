Bolsonaro passa por perícia médica após alegar necessidade de cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma perícia médica oficial nesta quarta-feira, 17, no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. A avaliação será conduzida por peritos da Polícia Federal (PF), como determinou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A perícia foi solicitada após a defesa de Bolsonaro informar ao STF sobre novas intercorrências médicas, alegando que o ex-presidente precisa de uma intervenção cirúrgica urgente. O STF autorizou a realização de uma avaliação técnica para verificar a veracidade dessas alegações.

Exames e laudos enviados

Os peritos analisarão os exames e laudos médicos enviados pela defesa, incluindo um ultrassom realizado no último domingo, 14, que resultou na recomendação de uma nova cirurgia. Os resultados desses exames foram encaminhados aos peritos da PF antes da perícia oficial, conforme determinação do ministro Moraes.

Próximos passos

Após a perícia, o laudo pericial será anexado ao processo e enviado de volta ao STF, onde o relator analisará eventuais pedidos da defesa, como a autorização para a cirurgia ou mudanças no regime de cumprimento da pena. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

A decisão sobre a cirurgia ou mudanças nas condições de cumprimento da pena será tomada após a análise dos exames e do laudo pericial.