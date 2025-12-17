Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Bolsonaro passa por perícia médica após alegar necessidade de cirurgia

Ex-presidente deve ser avaliado pela PF em Brasília nesta quarta-feira para confirmar alegações de intercorrências médicas e necessidade de intervenção cirúrgica

Jair Bolsonaro: ex-presidente deve passar por perícia nesta quarta-feira (SERGIO LIMA/AFP/Getty Images)

Jair Bolsonaro: ex-presidente deve passar por perícia nesta quarta-feira (SERGIO LIMA/AFP/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06h50.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma perícia médica oficial nesta quarta-feira, 17, no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. A avaliação será conduzida por peritos da Polícia Federal (PF), como determinou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A perícia foi solicitada após a defesa de Bolsonaro informar ao STF sobre novas intercorrências médicas, alegando que o ex-presidente precisa de uma intervenção cirúrgica urgente. O STF autorizou a realização de uma avaliação técnica para verificar a veracidade dessas alegações.

Exames e laudos enviados

Os peritos analisarão os exames e laudos médicos enviados pela defesa, incluindo um ultrassom realizado no último domingo, 14, que resultou na recomendação de uma nova cirurgia. Os resultados desses exames foram encaminhados aos peritos da PF antes da perícia oficial, conforme determinação do ministro Moraes.

Próximos passos

Após a perícia, o laudo pericial será anexado ao processo e enviado de volta ao STF, onde o relator analisará eventuais pedidos da defesa, como a autorização para a cirurgia ou mudanças no regime de cumprimento da pena. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

A decisão sobre a cirurgia ou mudanças nas condições de cumprimento da pena será tomada após a análise dos exames e do laudo pericial.

Acompanhe tudo sobre:Jair Bolsonaro

Mais de Brasil

Minha Casa, Minha Vida terá novo teto para imóveis nas faixas 1 e 2

Até quando pode andar com IPVA vencido? Veja valor da multa

Senado vota hoje projeto que aumenta tributos sobre bets e fintechs

Haddad tem destino incerto e deve deixar governo após vencer brigas internas

Mais na Exame

Pop

TikTok: o que explica o sucesso das músicas mais virais de 2025?

Brasil

Minha Casa, Minha Vida terá novo teto para imóveis nas faixas 1 e 2

Ciência

James Webb flagra jatos de plasma em estrela recém-formada na Via Láctea

Esporte

Flamengo x PSG: qual é o horário do jogo, onde assistir e escalações