Perícia da PF sobre exames de Bolsonaro será enviada ao STF na próxima semana

Os exames periciais da Polícia Federal (PF) no ex-presidente Jair Bolsonaro serão realizados nesta quarta-feira, 17, no período da tarde, na Superintendência da PF, onde ele cumpre pena.

A medida ocorre após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para que a Polícia Federal realize uma perícia nos novos exames médicos apresentados pela defesa, a fim de avaliar a real necessidade de uma cirurgia considerada urgente pelos advogados.

Segundo apurou o SBT News, o laudo pericial, que reunirá exame físico e análise de exames médicos anteriores, deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal até o início da próxima semana.

Bolsonaro passou por exames de imagem, como ultrassonografia no último domingo, 14. De acordo com a defesa, os exames indicaram a necessidade de uma herniorrafia inguinal bilateral, além de intervenções complementares, o que exigiria a cirurgia imediata.

Defesa reforça pedido de prisão domiciliar

Os advogados sustentam que o estado de saúde atual do ex-presidente seria incompatível com o cumprimento da pena em ambiente prisional.

Por esse motivo, solicitaram que os novos laudos médicos sejam considerados como reforço ao pedido de prisão domiciliar humanitária, protocolado anteriormente e que ainda aguarda decisão do STF.

Até o momento, Moraes não se manifestou sobre o pedido. O STF também não divulgou prazo para a análise da solicitação apresentada pela defesa.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado na Superintendência da PF, após condenação por tentativa de golpe de Estado.