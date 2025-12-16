Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Perícia da PF sobre exames de Bolsonaro será enviada ao STF na próxima semana

Exames ocorrerão no local onde o ex-presidente está preso nesta quarta-feira

SBT News
SBT News

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 20h59.

Tudo sobreJair Bolsonaro
Saiba mais

Os exames periciais da Polícia Federal (PF) no ex-presidente Jair Bolsonaro serão realizados nesta quarta-feira, 17, no período da tarde, na Superintendência da PF, onde ele cumpre pena.

A medida ocorre após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para que a Polícia Federal realize uma perícia nos novos exames médicos apresentados pela defesa, a fim de avaliar a real necessidade de uma cirurgia considerada urgente pelos advogados.

Segundo apurou o SBT News, o laudo pericial, que reunirá exame físico e análise de exames médicos anteriores, deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal até o início da próxima semana.

Bolsonaro passou por exames de imagem, como ultrassonografia no último domingo, 14. De acordo com a defesa, os exames indicaram a necessidade de uma herniorrafia inguinal bilateral, além de intervenções complementares, o que exigiria a cirurgia imediata.

Defesa reforça pedido de prisão domiciliar

Os advogados sustentam que o estado de saúde atual do ex-presidente seria incompatível com o cumprimento da pena em ambiente prisional.

Por esse motivo, solicitaram que os novos laudos médicos sejam considerados como reforço ao pedido de prisão domiciliar humanitária, protocolado anteriormente e que ainda aguarda decisão do STF.

Até o momento, Moraes não se manifestou sobre o pedido. O STF também não divulgou prazo para a análise da solicitação apresentada pela defesa.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado na Superintendência da PF, após condenação por tentativa de golpe de Estado.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsJair BolsonaroCrime

Mais de Brasil

Vieira afirma que bancada do MDB no Senado se manifestará contra PL da Dosimetria

STF determina que empregador e INSS paguem benefício a vítimas de violência doméstica

Sob risco em SP, Enel já saiu de Goiás após pressão por resultados ruins

Fim do contrato da Enel em SP? Como funciona o processo de caducidade

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Vieira afirma que bancada do MDB no Senado se manifestará contra PL da Dosimetria

Economia

Câmara aprova redução de imposto para SAFs e alíquota volta a 5%

Mundo

PIB da Argentina cresce 0,3% no 3º trimestre, abaixo do esperado

Minhas Finanças

Abono salarial PIS/Pasep terá datas fixas a partir de 2026; confira calendário