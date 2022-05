Bolsonaro intensifica agenda com evangélicos e vai à Marcha para Jesus em Manaus

O presidente Jair Bolsonaro (PL) continua em sua peregrinação por eventos evangélicos no País enquanto tenta consolidar sua pré-candidatura à reeleição em outubro. Neste sábado, 28, está prevista a presença do presidente na Marcha para Jesus, em Manaus.

Às 14h, no horário da capital amazonense (15h em Brasília), ele deve se reunir com líderes evangélicos da região. O evento público está marcado para as 15 horas locais. Ele deve retornar a Brasília à noite.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME por menos de R$ 11/mês.

A Marcha para Jesus é organizada por diferentes igrejas no País e reúne principalmente evangélicos pentecostais e neopentecostais. O evento é formado por shows de artistas do segmento e políticos de diferentes partidos em busca de apoio do eleitorado cristão.

As mais recentes pesquisas eleitorais mostram o público evangélico dividido nas eleições, com tendência de apoio maior a Bolsonaro, mas com índices menores de adesão em relação a 2018.

VEJA TAMBÉM: Pesquisa eleitoral: 11% mudariam de voto para evitar segundo turno

Na pesquisa Datafolha divulgada nesta semana, Bolsonaro tem 39% das intenções de voto entre os evangélicos para o primeiro turno da eleição, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 36%, em um empate técnico, segundo a margem de erro, de dois pontos porcentuais.

Há uma semana, Bolsonaro participou da Marcha para Jesus em Curitiba, onde disse que "só Deus" o tira da cadeira de presidente da República. Na sexta-feira, ele esteve em Goiânia na convenção nacional da Assembleia da Deus do Ministério Madureira, em outra articulação de aliança com caciques evangélicos. Aliados também articulam a participação do presidente na Marcha para Jesus em Cuiabá, no dia 18 de junho, em Balneário Camboriú (SC), no dia 25, e em São Paulo, a maior do País, em julho.