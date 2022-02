Bolsonaro deve se encontrar com presidente do Peru nesta quinta

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O presidente Jair Bolsonaro se encontrará com o presidente do Peru, Pedro Castillo, nesta quinta-feira, 3, em Porto Velho (RO). O governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL) também estará presente na reunião, seguida de um almoço no Palácio Rio Madeira, sede do governo estadual.

O avião do presidente deve sair de Brasília às 8h, segundo o Palácio do Planalto. A previsão é de retorno às 18h desta quinta-feira. A presença do governador do Acre, Gladson Cameli, não foi confirmada.

Ligado à centro-esquerda, Castillo é ex-sindicalista e integra um partido marxista-leninista. Ele foi eleito presidente do Peru em julho do ano passado. Antes do resultado das urnas, Bolsonaro criticou a possibilidade de vitória de Castillo, mas, quando ela foi confirmada, o presidente brasileiro o cumprimentou.

O governo de Castillo sofre uma crise de popularidade nos últimos meses. Após a renúncia da primeira-ministra, Mirtha Vásquez, Castillo anunciou, na última segunda-feira, 31, que formará um novo gabinete de ministros. Será o terceiro em seis meses de mandato.