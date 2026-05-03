Bolsonaro continua internado para prevenir trombose, diz boletim médico

Jair Bolsonaro continua internado no hospital DF Star, em Brasília, neste domingo, 3. O ex-presidente foi internado no dia 1º para se submeter a uma cirurgia no ombro direito, mais precisamente ima operação para reparo artroscópico do manguito rotador a direita.

O boletim divulgado pela sua equipe médica no início da tarde de domigo afirma que Bolsonaro "mantém boa evolução clínica e com bom controle da dor" e que continua internado em apartamento "para analgesia, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora e funcional". O documento não menciona, ainda, a previsão de alta.

A cirurgia a que Bolsonaro foi submetido na própria sexta-feira correu bem. O procedimento é considerado minimamente invasivo. Por meio do uso de uma câmera (o artroscópio) e pequenas incisões, o cirurgião repara e costura tendões lesionados na região do ombro de volta ao osso.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar temporária de 90 dias desde 24 de março, quando teve o pedido de transferência do Complexo da Papuda para casa atendido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por crimes contra a democracia.

Dosimetria da pena

Bolsonaro é um dos beneficiários do chamado PL da Dosimetria, que reduz penas para condenados por crimes contra a democracia. A lei passou a valer após o Congresso ter derrubado, na última quinta-feira, 30, o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto.

A nova lei, que deve ter sua constitucionalidade questionada pelo PT e partidos da base aliada do governo junto ao STF, prevê uma reavaliação da soma de penas de crimes, reduzindo o total e, portanto, também a progressão de regime. A pena de Bolsonaro poderia ser reduzida em mais de 5 anos.

A aplicação da lei, no entanto, não é automática. É preciso que a defesa de cada condenado recorra ao Judiciário e peticione um pedido para recalcular as penas.