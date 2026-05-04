Bolsonaro recebe alta de hospital após passar por cirurgia no ombro

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star, em Brasília, nesta segunda-feira, 4, três dias após passar por uma cirurgia no ombro.

O político seguiu para sua residência, localizada em um condomínio fechado na capital federal, onde cumpre prisão domiciliar após condenação pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe.

O procedimento ocorreu na sexta-feira e teve duração aproximada de cinco horas, considerando etapas pré-operatórias.

Segundo boletim médico, a intervenção não apresentou intercorrências. Informações divulgadas no dia anterior indicaram que a recuperação evoluiu de forma adequada durante o período de internação.

"A cirurgia foi um total sucesso. Ele foi internado em primeiro de maio para uma cirurgia no ombro direito. Foi um diagnóstico prévio, feito na outra internação. Uma cirurgia eletiva pré agendada. Transcorreu sem nenhuma intercorrência, tranquilo. O paciente se comportou de forma estável", afirmou o médico Brasil Caiado, responsável pelo acompanhamento da saúde do ex-presidente.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou atualizações nas redes sociais sobre o estado de saúde. De acordo com ela, Bolsonaro apresentou "boa evolução, com dor controlada".

Histórico médico e autorização do STF

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o fim de março, após internação anterior para tratamento de broncopneumonia. A realização da cirurgia no ombro foi autorizada pelo STF após solicitação da defesa, que citou lesões e dores persistentes associadas a uma queda anterior.

A intervenção foi classificada como eletiva, termo em inglês utilizado na medicina para procedimentos previamente agendados, sem caráter emergencial, com base em diagnóstico já estabelecido.

*Com informações de Agência O Globo.