BID aprova R$ 1 bilhão para governo de SP investir na saúde

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou nesta segunda-feira, 15, um financiamento de R$ 1,07 bilhão para o governo do Estado de São Paulo para o projeto Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde de São Paulo (ARAS SP).

Segundo a gestão paulista, o maior volume de recursos do projeto será destinado à infraestrutura hospitalar e à atualização do parque tecnológico da rede estadual, com foco na ampliação da capacidade de atendimento de média e alta complexidade em diferentes regiões do estado.

Estruturado em cinco eixos estratégicos, o projeto ARAS SP, da Secretaria de Estado da Saúde, prioriza regiões com maior demanda assistencial e elevado grau de dependência de serviços hospitalares concentrados.

Como será aplicado o recurso do BID na saúde de SP?

Entre as áreas contempladas, destaca-se a região de Sorocaba, que reúne municípios com longas distâncias para acesso a atendimento especializado.

O projeto prevê a construção do Hospital Regional de Itapetininga, com 225 leitos, voltado à maternidade, clínica médica e especialidades.

No eixo de Infraestrutura e Atualização do Parque Tecnológico, estão previstas reformas e modernização de hospitais estaduais, ampliação da capacidade instalada, adequação física das unidades e aquisição de equipamentos assistenciais e tecnológicos.

De forma complementar, o projeto também contempla ações de fortalecimento da Regionalização da Saúde, com articulação entre municípios e padronização de linhas de cuidado, além da implantação de soluções de saúde digital, como prontuário eletrônico, telemedicina e integração de sistemas entre a atenção básica e os serviços hospitalares.

A construção do hospital em Itapetininga integra a contrapartida estadual, no valor de R$ 215,2 milhões, somando-se às iniciativas de monitoramento, avaliação e gestão do programa.

A secretária executiva de Estado da Saúde de São Paulo, Priscilla Perdicaris, destaca que os investimentos estruturantes terão impacto direto na assistência à população.

“Ao priorizar infraestrutura e tecnologia, o ARAS SP fortalece a regionalização, amplia a capacidade de atendimento e aproxima os serviços especializados da população, reduzindo filas, tempos de espera e desigualdades regionais no acesso ao SUS”, afirma em nota enviada à EXAME.

Com horizonte de execução até 2031, o projeto prevê o aumento de até 20% nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares, redução do Índice de Dependência Regional (IDR) em média e alta complexidade, diminuição de internações evitáveis e maior resolutividade da atenção primária.