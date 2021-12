Brasil notifica 205 mortes por covid em 24 horas; média móvel é de 218

Nesta quinta-feira, 2, 205 pessoas foram vítimas do coronavírus no País, de acordo com o balanço divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa. A média móvel semanal, que elimina as distorções entre dias úteis e fim de semana, é de 218.

O Brasil totaliza 615,2 mil mortes notificadas desde o início da pandemia. Não houve registro de óbitos pela infecção nos Estados do Acre e Mato Grosso do Sul.

Quer saber tudo sobre o desenvolvimento e eficácia de vacinas contra a covid-19? Assine a EXAMEe fique por dentro

No intervalo de 24 horas, os novos casos notificados da doença ficaram em 12.733. São 22,1 milhões de casos da infecção desde março de 2020, quando começaram a ser contabilizados. Em relação à média móvel de casos nos últimos sete dias, número ficou em 8.822.

Os dados diários são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

O balanço de óbitos e de casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Brasil tem 63,36% da população totalmente imunizada

Com a vacinação caminhando diante de um cenário da variante Ômicron, o Brasil chegou à marca de 135,1 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, representando 63,36% da população. Bahia, Santa Catarina, Alagoas e Mato Grosso não atualizaram dados da vacinação.

Em relação ao número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, são 159.343.702 pessoas. Isso significa 74,7% do total de habitantes do País. Os dados são do balanço do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Nas últimas 24 horas, houve 1,2 milhão de aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em 164,7 mil pessoas, enquanto 711,1 receberam a 2ª aplicação da vacina.

1.533 pessoas tomaram a dose única. As aplicações de reforço foram administradas em 380,8 mil habitantes, totalizando 17,1 milhões de doses aplicadas.

Por conta da nova cepa do coronavírus, cidades estão cancelando os eventos de fim de ano e carnaval, como em São Paulo, que não terá o tradicional réveillon na Avenida Paulista. Outra medida para frear o avanço da variante é a manutenção da obrigatoriedade de uso de máscara em espaços abertos. A decisão foi anunciada pelo governador João Doria nesta quinta.