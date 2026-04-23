Quadrante aposta em ciclo de investimentos com 50 projetos no país

O avanço dos investimentos em infraestrutura no Brasil tem elevado o ritmo de empresas de engenharia consultiva como o Quadrante Group. Com mais de 50 projetos no país e crescimento médio anual de 50%, a companhia vê um novo ciclo de Capex ganhar força a partir de concessões e leilões previstos até 2026.

“O crescimento dos últimos anos tem sido mais ou menos numa média de 50% ao ano”, afirmou Pedro Moniz, CEO da companhia, em entrevista ao videocast EXAME Infra.

Para ele, o Brasil vive um momento decisivo, com um pico de Capex, investimentos em bens de capital, impulsionado por concessões e leilões previstos para 2026 e os próximos anos. Na visão do executivo, o setor no país está preparado para lidar com essa demanda.

Desde 2014, o Brasil vem se consolidando como um dos principais polos de atuação da Quadrante. No ano da Copa do Mundo da FIFA sediada no país, 70% do faturamento global da empresa vinha de projetos brasileiros.

A empresa portuguesa, especializada em engenharia consultiva, está no país há cerca de 15 anos e atua principalmente em mobilidade, energia e cidades sustentáveis.

A empresa portuguesa, especializada em engenharia consultiva, está no país há cerca de 15 anos e atua principalmente em mobilidade, energia e cidades sustentáveis. Atualmente, seu trabalho se concentra na fase de pré-leilão, com apoio a concessionárias, construtoras e investidores na estruturação de projetos. Entre os mais relevantes tocados pela empresa hoje, destaca-se o gerenciamento do projeto do túnel Santos-Guarujá.

Momento positivo para a infraestrutura

Segundo Moniz, a demanda crescente não representa um problema.

“Estamos com um setor muito mais preparado e maduro hoje”, afirmou. “As soluções técnicas de inovação e tecnologia desde o projeto estão mais aprimoradas, para entregar com maior rapidez.”

Esse avanço é considerado essencial em um momento em que o volume de investimentos exige mais agilidade e precisão na elaboração dos projetos.

A própria Quadrante tem adaptado sua atuação a esse novo ritmo. “Sentimos que hoje o mundo está mais instantâneo. O projeto precisa ser mais rápido”, disse Moniz.

Para lidar com esse cenário, a empresa estrutura sua atuação em três pilares: inovação, pessoas e comunicação.

No campo da inovação, a companhia aposta em ferramentas tecnológicas e automação para acelerar processos e aumentar a eficiência dos projetos.

Já no eixo de pessoas, investe na qualificação e na troca de experiências entre equipes de diferentes países. O terceiro pilar, comunicação, busca reduzir falhas que impactam projetos de infraestrutura, especialmente na interação entre diferentes agentes envolvidos.

Apesar do ambiente favorável, a crise de mão de obra aparece como um obstáculo, por ser um fator crucial tanto para o setor quanto para o Quadrante Group “dar conta de todo esse Capex”.

Segundo ele, a escassez de profissionais qualificados pode se tornar um gargalo diante do volume de projetos previstos.

Ainda assim, Moniz demonstra confiança na capacidade do país. “Eu acredito muito na engenharia brasileira”, disse.

Para ele, a formação técnica disponível no Brasil e o nível dos profissionais permitem ao setor executar projetos de alta complexidade, alinhados aos padrões internacionais.

Para o executivo, o momento atual reúne condições que não eram observadas em ciclos anteriores.

Além do volume de investimentos, há evolução na qualidade dos projetos e na forma como eles são estruturados, o que aumenta a confiança dos investidores e melhora a competitividade dos leilões.

A expectativa é que o ritmo se mantenha elevado nos próximos anos, acompanhando o avanço das concessões e o aumento do interesse do capital privado pela infraestrutura brasileira.

“Estamos vendo o mercado com previsão de investimentos muito relevante e nos preparando para isso”, afirmou Moniz. Em um setor historicamente marcado por ciclos de expansão e retração, o desafio agora é transformar o atual pico de Capex em um período de crescimento sustentável.

EXAME Infra

O EXAME Infra é o podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. O programa tem episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME.