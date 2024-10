Bairros de São Paulo voltam a ter falta de energia mesmo com chuva fraca

Mesmo com a previsão de chuvas mais leves, regiões de São Paulo estão enfrentando falta de energia. Na manhã deste sábado, 19, bairros como Chácara Sto Antonio e parte de Pinheiros, ficaram sem luz . As interrupções ocorrem apesar de a cidade estar sob chuvas fracas, contrárias ao temporal inicialmente esperado para o fim de semana.

A queda de energia surpreendeu, pois um alerta emitido pela Defesa Civil nesta manhã indicou que as chuvas mais fortes mudaram de direção, afetando principalmente Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado de São Paulo, que estava sob expectativa de temporais, terá condições meteorológicas mais amenas do que o previsto.

Mercado em Pinheiros: falta de luz atinge algumas regiões do bairro (Lucas Amorim/Exame)

Ainda que a propagação de uma frente fria mantenha a possibilidade de precipitações, as chuvas na capital devem ser de intensidade fraca a moderada , principalmente à tarde.

Na sexta-feira (18), algumas cidades paulistas, como Presidente Prudente, enfrentaram tempestades com ventos fortes e raios. Mesmo assim, a situação melhorou para São Paulo neste sábado, com os volumes de chuva abaixo do esperado.

As temperaturas caíram e não devem passar dos 21°C, com mínima de 16°C à noite. Para o domingo (20), espera-se garoa leve e temperaturas entre 15°C e 22°C. A partir de segunda-feira (21), o tempo deve melhorar, com sol entre nuvens e elevação das temperaturas, sem previsão de chuva na Grande São Paulo.