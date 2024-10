São Paulo tem 18 mil imóveis sem luz neste domingo

Sob chuva mais fraca que indicavam as previsões, o estado de São Paulo tem 18.514 imóveis sem luz na tarde deste domingo, 20, segundo a Enel Distribuição.

Na capital, são 13.545 sem energia elétrica, de acordo com a concessionária, que atende 24 municípios no estado.

As cidades mais prejudicadas são Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e Carapicuíba.

No início da tarde de sábado, 18, a concessionária de energia havia afirmado que suas equipes trabalhavam para restabelecer a energia de 111 mil clientes. Desde ontem, a Enel passou a atualizar o número de imóveis sem luz de hora em hora em seu site, especificado por cidade.

Os cerca de 18 mil imóveis sem luz representam 0,22% das mais de 8 milhões de unidades consumidoras atendidas pela empresa, segundo a companhia.

Em nota, a concessionária afirmou que mantém um contingente mobilizado e atuando neste domingo. “Chuvas, de fracas a moderadas, atingiram a nossa área de concessão no decorrer do sábado, 19, principalmente as regiões Oeste e Sul”.

De acordo com a Defesa Civil, o sistema de baixa pressão que atua no Centro Oeste perdeu força e o corredor de umidade da Amazônia desviou para o estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, deslocando a chuva para lá.

Na semana passada, ventos de mais de 100km/h deixaram pelo menos 3 milhões de pessoas sem energia.