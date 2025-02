Avião de pequeno porte cai sobre ônibus na Barra Funda, em São Paulo; ao menos duas pessoas morreram

Na manhã desta sexta-feira, 7, um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, atingindo um ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h20 para atender a ocorrência.

Ao menos dois corpos carbonizados foram encontrados dentro da aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros. Na rua, pelo menos seis pessoas se feriram. A Avenida está totalmente bloqueada.

07h20 – Queda de aeronave. Pelo local, queda de aeronave em cima de veículos. Avenida Marques de São Vicente (em frente ao CET). 05 viaturas em deslocamento #193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 7, 2025

O modelo do avião era um King Air F90, que tem capacidade para oito passageiros. O avião teria saído do Campo de Marte perto das 7h15 e estava destinado à cidade de Porto Alegre, segundo o g1.

O ônibus, por sua vez, fazia parte da linha 8500/10, da viação Santa Brígida. Dez linhas de ônibus estão sendo desviadas na região. A CET recomenda que motoristas evitem a área e busca alternativas para minimizar impactos no trânsito.

Nas redes sociais, usuários divulgam vídeos e imagens do acidente.

Avião acaba de cair próximo a Barra funda hoje às 7:18am. pic.twitter.com/HSDCBL2BlS — Daniel (@KnoxvilleDaniel) February 7, 2025

Instantes após a queda da aeronave na Barra Funda. pic.twitter.com/WMcBVSGhfF — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) February 7, 2025

O avião King Air que caiu na barra funda saiu de São Paulo com destino a Porto Alegre, a quantidade de fogo claramente é devido a quantidade de combustível que ainda estava na aeronave no momento da queda. pic.twitter.com/huUFMcZlrY — Vinicius Tolentino (@flytolentino) February 7, 2025

Avião caiu por volta das 7h10 da manhã, informação do momento é de que não há mortes de pessoas em solo. De acordo com a @CBNoficial pelo menos duas pessoas que estavam na aeronave morreram. pic.twitter.com/NqWUUlUHUi — Andrei Kampff (@AndreiKampff) February 7, 2025

Em nota, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lamentou o acidente, e informou que "disponibilizou todas as estruturas de atendimento para socorro às vitimas. Funcionários da Defesa Civil, SAMU, além de agentes de trânsito e do setor de transporte, estão no local juntamente com homens do Corpo de Bombeiros para atuar no resgate".

Investigação sobre o acidente

A polícia e a Aeronáutica vão apurar as causas e responsabilidades pelo acidente.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou em seu perfil no Instagram que equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Bombeiros atuam na ocorrência.

O que se sabe sobre a aeronave

O Beechcraft King Air F90, lançado no fim da década de 1970, é um turboélice executivo conhecido por seu interior sofisticado e comandos ergonômicos, que facilitam a operação. Com dois motores Pratt & Whitney PT6A-135, o avião pode alcançar 500 km/h e possui autonomia de mais de 2.400 km, permitindo viagens sem escalas entre cidades como São Paulo e Recife. O modelo, apesar de não estar mais em produção, segue sendo utilizado em transporte corporativo, serviços médicos e missões especiais, graças à sua confiabilidade e baixo custo operacional.

*Mais informações em breve