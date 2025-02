Avião King Air cai na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo; conheça o modelo

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira, 7, em Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. A queda aconteceu próximo a um ônibus e carros na Avenida Marquês de São Vicente, importante via da região, que está interditada. O avião de matrícula PS-FEM é um King Air F90, fabricado em 1981, com capacidade para oito pessoas e teria decolado nesta manhã do campo de Marte, na Zona Norte.

O Beechcraft King Air F90 é uma aeronave turboélice lançada no final da década de 1970 e se destaca pelo espaço interno refinado, oferecendo conforto semelhante ao de jatos executivos de pequeno porte. Seu cockpit é considerado avançado para a época e a disposição ergonômica dos controles garantem uma operação intuitiva, beneficiando pilotos.

O F90 tem dois motores Pratt & Whitney PT6A-135, podendo atingir uma velocidade máxima de 500 km/h e um teto operacional de 9.450 metros. Além disso, sua autonomia supera os 2.400 km, permitindo voos sem escalas entre cidades como São Paulo e Recife.

Apesar de ter sido produzido por um período limitado, o King Air F90 ainda é valorizado no mercado de aviação executiva, sendo reconhecido por sua robustez, confiabilidade e baixo custo operacional em comparação com jatos de mesma categoria. Muitos operadores continuam utilizando a aeronave para transporte corporativo, serviços médicos e missões especiais.

Em entrevista à rádio CBN, o porta-voz do Corpo de Bombeiros informou que não há sobreviventes da aeronave. No entanto, ainda não há informações sobre o número de tripulantes do avião.