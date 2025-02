Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas no interior de São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado, 15, em um canavial na cidade de Quadra, interior de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, os dois ocupantes morreram no local e foram encontrados carbonizados.

O acidente aconteceu próximo à Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, que liga a cidade a Tatuí, também no interior paulista.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 11h37 e enviou cinco viaturas para a ocorrência. Relatos indicam que a aeronave estava em chamas após a queda.

As autoridades seguem no local investigando as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas.